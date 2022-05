Auseinandersetzung in Hilden : Entlastungspaket: Pommer wehrt sich gegen Vorwürfe

Hilden Die SPD hatte Bürgermeister Claus Pommer scharf kritisiert und ihm „fehlende Führungsstärke“ attestiert. Das Stadtoberhaupt wehrt sich nun. Die Grünen stärken ihm unterdessen den Rücken.

Hildens Bürgermeister Claus Pommer hat auf die Vorwürfe der SPD in Zusammenhang mit seinem geplanten Entlastungspaket für Familien reagiert. Fraktionschef Kevin Buchner und sein Stellvertreter Dominik Stöter hatten den Alleingang Pommers kritisiert und ihm „fehlende Führungsstärke“ vorgeworfen. Hildens Bürgermeister hatte zuvor unter anderem vorgeschlagen, die Familien in Hilden finanziell zu entlasten, einen Corona-Bonus für Betreuungspersonal zu prüfen und mehr Geld für die „Frühen Hilfen“ zur Verfügung zu stellen.

„Ich finde es sehr bedauerlich, dass die Herren Buchner und Stöter mir als Bürgermeister das Recht absprechen wollen, selbst Ideen zu entwickeln, Impulse zu setzen und mich für die Bürgerinnen und Bürger einzusetzen, ohne die SPD vorher um Erlaubnis zu fragen. Was ist das für ein Politik- und Demokratieverständnis, wenn Initiativen aus der Verwaltung nur dann erwünscht sind, wenn sie vorher im stillen Kämmerlein ausgeklüngelt wurden und Mehrheiten bereits vor der Ratssitzung ausgehandelt sind?“, fragt Pommer. „Wir alle haben nun die Chance, in einen offenen und transparenten Austausch über die Verwendung der Mittel zu gehen. Ich lade die SPD ein, ihre Energie jetzt in die Entwicklung politischer Ideen und konstruktiver Vorschläge zu lenken. Ich jedenfalls werde auch weiterhin alles dafür tun, mein Versprechen an die Hildener Familien zu halten. Ich bin optimistisch, dass wir ein gutes Paket für sie schnüren und gleichzeitig einen großen Schritt in Richtung Haushaltskonsolidierung gehen können.“