Hilden : Frühling, Fußball, Festwochenende

Das Weinfest auf dem Ellen-Wiederhold-Platz beginnt bereits am Freitag. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Hilden Das erste große Veranstaltungswochenende nach langer Corona-Pause steht am Samstag und Sonntag in Hilden an – und könnte auch gleich zu größeren Verkehrsproblemen rund um die Innenstadt sorgen.

Verkaufsoffener Sonntag, Frühlingsmarkt, Weinfest, Spitzenspiel des VfB 03 Hilden – das erste große Veranstaltungswochenende nach langer Corona-Pause steht in Hilden an. Das dürfte am Samstag und vor allem am Sonntag für ein regelrechtes Verkehrschaos rund um die Innenstadt sorgen. Das Ordnungsamt hat bereits Kontrollen angekündigt. Wer kann, sollte zu Fuß gehen – oder mit dem Fahrrad fahren und die Kilometer direkt aufs Stadtradeln-Konto buchen. Am Muttertag startet die Mobilitätsaktion nämlich in eine neue Runde. Unser Überblick über die Termine am Wochenende.

Hildener Weindorf Sechs Winzer aus Rheinhessen und der Pfalz laden auf den Ellern-Wiederhold-Platz direkt hinter dem Rathaus ein. Bereits am Freitag geht‘s los. „Die bereits bekannten Winzer der Weingüter Kost, Bopp, Achenbach, Heinz, Weinbach und Born freuen sich mit uns, dass es nach zwei Jahren Coronapause wieder losgeht“, sagt Stadtmarketing-Geschäftsführer Volker Hillebrand. Neben Wein gibt es auch Flammkuchen, Käsewürfel oder Crêpes. Freitags legt ein DJ auf, Samstag und Sonntag gibt es Live-Musik. Öffnungszeiten: Freitag, 6. Mai, 11-22 Uhr, Samstag, 7. Mai, 12-22 Uhr, Sonntag, 8. Mai, 12-20 Uhr.

Info Einige Parkhäuser öffnen auch am Sonntag Die Verkehrsgesellschaft Hilden wird ihre beiden Parkhäuser an der Südstraße und am Rathaus auch am 8. Mai öffnen. Das erklärte eine Sprecherin. Normalerweise sind die Parkhäuser sonntags geschlossen. Beide öffnen zwischen 10 und 18 Uhr. Das Parkhaus im Itter-Karree hat laut Homepage täglich von 7 bis 22.30 Uhr geöffnet. Ob die Parkhäuser an der Sparkasse, am Kronengarten und das an der Robert-Gies-Straße am Sonntag öffnen, ist unklar. Wer aufs Auto verzichten und sich zum Stadtradeln anmelden möchte, kann sich unter www.stadtradeln.de im Netz registrieren.

Frühlingsmarkt Zahlreiche Blumen-, Garten- und Einrichtungsbedarfshändler bieten an rund 60 Ständen in der Hildener Innenstadt verschiedene Pflanzen sowie Utensilien für Garten, Balkon und Wohnzimmer an. Gastronomen sorgen für die Verpflegung der Gäste, Kinder können sich auf Fahrgeschäften vergnügen. Der Frühlingsmarkt auf der Mittelstraße ist am Samstag, 7. Mai, von 11 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 8. Mai, ebenfalls von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Tag der offenen Tür der Musikschule Am Samstag, 7. Mai, startet der Tag der offenen Tür der Musikschule an der Gerresheimer Straße 20 (Altes Helmholtz) um 14 Uhr mit der lebendigen Instrumentenschau im Heinrich-Strangmeier-Saal für Kinder ab 5 Jahren. Lehrkräfte der Musikschule stellen dabei ihre Instrumente vor und präsentieren sie konzertant in Form verschiedener Variationen eines bekannten Musikstücks. Ab 15.15 Uhr können sich Kinder, Eltern und weitere Interessierte die einzelnen Instrumente in den verschiedenen Räumen der Musikschule genauer ansehen. Die Lehrkräfte zeigen und erklären dort ihre Instrumente, beantworten Fragen von Kindern und Eltern zu Unterricht, Instrumenten-Ausleihe oder -Anschaffung sowie zum Instrument selbst. Von 15 bis 18 Uhr präsentieren sich im Heinrich-Strangmeier-Saal Musikschüler in kammermusikalischen und Ensemble-Besetzungen, um einen Eindruck vom gemeinsamen Musizieren zu vermitteln.

Modenschau In drei Modenschauen (13.30, 15, 16.30 Uhr) präsentieren neun Models am Sonntag, 8. Mai, auf dem alten Markt die neueste Frühjahrs- und Sommermode. Beteiligt sind die Hildener Unternehmen Adler, stilraum, St. George, La Donna sowie KIP-Die Strumpfexperten. Brillen Rottler präsentiert zusätzlich Brillentrends.

Einkaufssonntag In der Innenstadt öffnen die Geschäfte am Sonntag, 8. Mai, von 13 bis 18 Uhr.