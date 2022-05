Wartezeit für Termin im Bürgerbüro Hilden : Ausweis für Sommerurlaub schon jetzt beantragen

Hilden Um entspannt in den Urlaub fahren zu können, sollten auch die Ausweisdokumente rechtzeitig überprüft werden. Denn für die Beantragung eines regulären Reisepasses könnte es schon zu spät sein.

Am 26. Juni beginnen die Sommerferien , eine Zeit, in der viele Hildener in den Urlaub fahren. Wer aber keinen aktuellen Reisepass oder Personalausweis besitzt und vor seiner Reise noch beantragen muss, sollte sich sputen. Denn auch ein Termin beim Bürgerbüro ist mit Wartezeiten verbunden.

Wenn der Reisende also erst jetzt feststellt, dass sein Pass abgelaufen ist, und er zu Ferienbeginn verreisen möchte, ist er bei der Beantragung eines regulären Reisepasses oder Personalausweises möglicherweise bereits zu spät. Wirkliche Notfälle blieben davon laut Ordnungsamtsleiter aber unberührt und könnten per E-Mail an buergerbuero@hilden.de angefragt werden. Als Notfall gelte beispielsweise, wer innerhalb der nächsten sieben Tage kurzfristig und zwingend verreisen muss. „Wer erst eine Reise bucht und dann merkt, dass der Ausweis abgelaufen ist, gilt nicht als Notfall und muss damit rechnen, dass kein Termin zur Verfügung gestellt werden kann“, erläutert Siebert.

Es gibt aber immer wieder vereinzelt Reisende, die erst kurz vor ihrer Reise feststellen, dass ihr Ausweis abgelaufen ist. In Ausnahmefällen kann sogar noch die Bundespolizei am Flughafen einen sogenannten „Reisepass als Passersatz“ (RaP) für Fluggäste mit deutscher Staatsbürgerschaft erstellen. „Fast täglich kommt es vor, dass Reisende zu uns kommen, weil sie kein gültiges Dokument mehr besitzen“, berichtet Daniela Maaßen, Sprecherin der Bundespolizei am Düsseldorfer Flughafen. Der Reisende benötigt zur Beantragung ein Lichtbilddokument, mit dem er seine Identität glaubhaft nachweisen kann wie etwa seinen abgelaufenen Pass. Gegen eine Gebühr von acht Euro wird ihm dann ein Reisepass als Passersatz ausgestellt. Dieser ist in allen EU-Staaten gültig, und auch einige andere Staaten erkennen das Dokument an. Er birgt aber auch ein gewisses Risiko, wie die Bundespolizeisprecherin erklärt: „Der Reiseausweis berechtigt Sie zwar zur Ausreise und Wiedereinreise in die Bundesrepublik Deutschland, andere Staaten sind jedoch zur Anerkennung des Dokuments nicht verpflichtet. Dasselbe gilt für die Fluggesellschaften.“ Daher lässt sich die Bundespolizei bei der Ausstellung auch immer einen Haftungsausschluss unterschreiben. Am Schalter der Bundespolizei im Terminal C würden die Beamten aber beraten und Auskunft erteilen, welche Erfahrung es mit dem Reisepassersatz in anderen Ländern gebe. Eine Liste von den Staaten, die den Reiseausweis anerkennen, gibt es nicht, da die Bestimmungen ständigen Änderungen unterliegen würden.