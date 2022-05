Tag der offenen Tür in Hilden : Hildener strömen zur Musikschule

Lehrerin Sibylle Husemann (r.) zeigt Marius (5, l.) eine Bratsche. Stoffhase Hauke (pink) beobachtet alles ganz genau. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden 2020 rein digital, 2021 als Drive-in-Lösung auf dem Hardeck-Parkplatz: Der erste reguläre Tag der offenen Tür im Gebäude der Musikschule nach zweijähriger Corona-Pause wurde am Samstag sehr gut besucht.

Aus jedem Raum ertönt ein anderer Ton, ein anderes Instrument. Auf den Gängen tummeln sich viele Kinder und Jugendliche mit ihren Eltern – der Tag der offenen Tür der Musikschule hat am Samstag mehrere Hundert große und kleine Hildener an die Gerresheimer Straße 20 gelockt. Nachdem er 2020 rein digital und 2021 als Drive-in auf dem Hardeck-Parkplatz stattgefunden hatte, konnten Interessierte in diesem Jahr die Instrumente endlich wieder selbst anfassen und ausprobieren. „Das Interesse war riesig“, erklärt Musikschulleiterin Eva Dämmer. Einige Besucher blieben sogar bis über das reguläre Ende um 18 Uhr in der Musikschule, um sich bei den Musiklehrern umfassend zu informieren. „Eigentlich wird es ab 17 Uhr immer etwas ruhiger“, sagt die Musikschulleiterin.

Mit einer Instrumentenschau für Kleine im Heinrich-Strangmeier-Saal startete der Tag der offenen Tür. Danach konnten die Kinder und ihre Eltern durch die Musikschule stromern und sich in den Fachräumen weitere Infos von den Lehrern holen. Wer wollte, durfte die Instrumente auch ausprobieren – dank des Desinfektionssprays war das sogar bei den Blasinstrumenten möglich. Die beliebtesten Instrumente waren wie quasi jedes Jahr Gitarre, Klavier und Querflöte. „Aber eigentlich hatten alle Kollegen regen Zulauf, auch die mit etwas spezielleren Instrumenten“, sagt Eva Dämmer. Während des ganzen Tages zeigten Ensembles im Heinrich-Strangmeier-Saal, was sie in der Musikschule bereits gelernt haben. Dort bot der Förderverein auch Kaffee und Kuchen an.