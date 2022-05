Wahlkampf im Schützenheim : Ministerpräsident Wüst besucht Hilden

Hilden NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat am Donnerstagabend Hilden besucht. Im Schützenheim an der Oststraße warb er um die Stimmen seiner Zuhörer.

„Machen, worauf es ankommt“ – immer wieder fällt bei dem Besuch des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU) in Hilden dieser Satz, mit dem der 46-Jährige aktuell auf Stimmenfang in NRW unterwegs ist.

Am Donnerstagabend sprach er bei der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft an der Oststraße und warb mit einem Rückblick auf die Arbeit der Landesregierung und einem Ausblick auf die Herausforderungen in den kommenden Jahren für sich und die CDU-Kandidaten der Wahlkreise 37 und 38, Claudia Schlottmann (37, Langenfeld, Monheim am Rhein und Teile Hildens) und Christian Untrieser (38, Erkrath, Haan und Teile Hildens und Mettmanns).