Bürgerbeteiligung : Offenlage Bungert-Areal: Stadt vergibt Termine online

Hilden Im Bebauungsplan-Verfahren für die neue Nutzung des heutigen Bungert-Areals mit Tennisranch, Sandbar und Golfübungsgelände wird vom 4. Mai an die Offenlage der Planunterlagen fortgesetzt.

Im Rahmen des Änderungsverfahrens fand im März 2019 eine Bürgeranhörung statt. Die 52. Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) konnte bereits vom 25. Februar bis zur Schließung des Ratshauses aufgrund der Corona-Pandemie am 16. März im Rathaus eingesehen werden. Diese Offenlage soll nun parallel zum Start der Offenlage des Bebauungsplans am 4. Mai fortgesetzt werden. Der FNP liegt bis zum 8. Juni und der Bebauungsplan bis zum 15. Juni aus. Neben den Entwürfen können die Begründungen sowie die Unterlagen zu Umweltbelangen wie Lärmemissionen, klimatische Auswirkungen und Verkehr eingesehen werden.

Die Einsichtnahme in die im Zimmer 440 des Planungs- und Vermessungsamtes (Rathaus der Stadt Hilden, Am Rathaus 1, 4. Etage) ausgelegten Planunterlagen ist nur nach vorheriger terminlicher Absprache unter den Telefonnummern 02103-72-420 oder -416 oder per E-Mail an planung@hilden.de möglich. Zurzeit ist die Vereinbarung von Terminen montags bis donnerstags in der Zeit von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr möglich. Aufgrund aktueller Entwicklungen mögliche Änderungen der Öffnungszeiten des Rathauses und des Planungs- und Vermessungsamtes werden in der Presse sowie auf www.hilden.de/corona veröffentlicht.