Helfen in Hilden : Zweite Kunstauktion für Ukraine-Hilfe geplant

Helfen in Hilden

Hilden Nach der erfolgreichen Premiere im April versteigert die Stadt am 28. Mai erneut Werke von regionalen Künstlern. Der Erlös geht an die Ukraine-Hilfe.

6600 Euro sind bei der ersten Kunstauktion für die Hildener Ukraine-Hilfe im April zusammengekommen. Diesen Erfolg möchte die Stadt wiederholen und kündigt für Samstag, 28. Mai, 15 Uhr, eine weitere Versteigerung im Innenhof des Wilhelm-Fabry-Museums an der Benrather Straße 32a an.

Die Versteigerung findet in Kooperation mit den beiden großen Hildener Kunstvereinen QQTec und H6 Haus Hildener Künstler statt, erklärt Sandra Abend weiter. Auch weitere Kunstschaffende in Hilden und Umgebung sind eingeladen, sich an der Auktion zu beteiligen.