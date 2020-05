Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : 97 Infizierte, 724 Genesene, Inzidenz 4,3

Foto: dpa/Axel Heimken

Kreis Mettmann Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Sonntag (10.05.2020) kreisweit 97 Infizierte, davon in Erkrath 9, in Haan 3, in Heiligenhaus 4, in Hilden 14, in Langenfeld 7, in Mettmann 5, in Monheim 6, in Ratingen 18, in Velbert 22 und in Wülfrath 9. Verstorbene zählt der Kreis bislang insgesamt 65. 724 Personen gelten inzwischen als genesen.

