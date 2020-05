Anter Challenge : Hildener laufen mit: VfB gewinnt Wette

Hilden Die Fußballer sind 1903 Kilometer gelaufen, Hildener Bürger weitere 1903 Kilometer. Damit haben sie die Herausforderung von Anter Facility Services geschafft. Die Hildener Firma spendet Desinfektionsmittel im Wert von 5000 Euro.

Wie sich Unternehmen während der Corona-Krise verhalten, sagt viel über die Philosophie der Geschäftsführung aus. Die Familie Gezgind, die die Hildener Firma Anter Facility Services leitet, ist ein gutes Beispiel. „Wir brauchen auch viel Desinfektionsmittel in unserem Unternehmen, so wie viele andere auch“, erzählt Muaarrem Gezgind. „Andere verkaufen es teuer. Wir haben überlegt, das machen wir nicht so. Wir spenden.“