Coronavirus : Jetzt 65 Corona-Tote im Kreis Mettmann

Kreis Mettmann Am Samstag meldet das Kreisgesundheitsamt zwei weitere Todesfälle. Gestorben sind ein 79-jähriger Haaner und ein 68-jähriger Mettmanner. Beide litten unter Vorerkrankungen. Damit erhöht sich die Zahl der Corona-Toten im Kreisgebiet auf 65.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen gibt es im Kreis Mettmann aktuell 104 Covid-19-Kranke. Von diesen Infizierten wohnen in Erkrath 10, in Haan 4, in Heiligenhaus 4, in Hilden 14, in Langenfeld 8, in Mettmann 6, in Monheim 6, in Ratingen 18, in Velbert 24 und in Wülfrath 10.