Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Ein Todesfall, 113 Infizierte, 703 Genesene

Kreis Metmann Am Freitag vermeldet der Kreis einen weiteren Todesfall. Verstorben ist eine 79-jährige Erkratherin, die zudem schwer vorerkrankt war. Dazu gibt es 113 Infizierte, 15 weniger als am Donnerstag.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Freitag kreisweit 113 Infizierte, davon in Erkrath 9, in Haan 5, in Heiligenhaus 4, in Hilden 14, in Langenfeld 9, in Mettmann 7, in Monheim 8, in Ratingen 18, in Velbert 28 und in Wülfrath 11.