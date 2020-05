Wie Corona unseren Alltag verändert : Die Wiederentdeckung der Gelassenheit

Thomas Bernhard wartet geduldig in einer Schlange auf dem Wochenmarkt in Hilden. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Hilden/Haan Vor der Corona-Krise knubbelten sich die Kunden vor den Marktständen. Es gab regelmäßig Ärger, wer denn als nächster an der Reihe sei. Nun stellen sie sich in eine lange Schlange und warten ab. Ein Gewinn im Miteinander.

„Entschuldigung, stehen Sie hier gerade an?“ fragt eine Frau mit Weidenkorb einen älteren Herrn, bevor sie sich schließlich selbst in die Schlange vor dem Metzgerei-Stand einreiht. Sätze wie diesen hört man allein an diesem sonnigen Vormittag immer wieder. Es ist Markttag in Hilden, und auf dem Nove-Mesto-Platz haben die Händler ihre Waren aufgebaut – von Blumen, Obst und Gemüse über Eier, Kartoffeln und Fleisch bis zu Textilien.