Historie : Spindler war ein Pionier der Mitbestimmung

Foto: Stadtarchiv Hilden 8 Bilder Spindler war ein Pionier der Mitbestimmung

Hilden Der Hildener Unternehmer beteiligte seine 2500 Mitarbeiter im Jahr 1951 an seinem Textilunternehmen. Sein „Spindler-Plan“ erregte bundesweit Aufsehen. Die Mitarbeiter wurden zu einem Viertel am Gewinn beteiligt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Schmidt

Nach dem plötzlichen Tod seines Vaters Paul am 14. März 1949 übernimmt Gert Paul Spindler die alleinige Geschäftsführung der Halbseidenfabrik „Kampf & Spindler“. Er ist die vierte Generation in dem Familienunternehmen. Die „Paul-Spindler-Werke KG“ (so lautet der Name ab 1950) haben drei Standorte in Hilden (ab 1848 in der Klotzstraße, ab 1931 an der Hummelster-/Hochdahler Straße, ab 1937 an der Walder Straße) und Zweigwerke in Baumberg (Monheim am Rhein, 1902–1957), Nastätten (1908–1957) und in Gummersbach (1937 von Sondermann & Co übernommen, bis 1957).

„Das Mitunternehmertum“ ist für ihn der „Dritte Weg“ zwischen Kapitalismus und Sozialismus zur wirtschaftlichen Mitbestimmung, so der Titel seiner Denkschrift 1951. Paul Spindler theoretisiert nicht nur, er macht Ernst mit seinem „Spindler-Plan“. Und erregt damit Aufsehen in ganz Deutschland, als er zum 1. Januar 1951 in seinem Unternehmen ein System der Mitarbeiter–Gewinnbeteiligung installierte.

Die 2500 Mitglieder der Belegschaft werden zu 25 Prozent am Gewinn beteiligt. Zwischen Unternehmensleitung und Belegschaft werden Mitbestimmungs- und Mitentscheidungsrechte eingeführt nach dem Motto „Partnerschaft statt Klassenkampf“. Je 100 Arbeitnehmer entsenden einen Delegierten in den „Wirtschaftsausschuss“.

In der Hauptverwaltung in Hilden an der Klotzstraße 2 (heute Hotel am Stadtpark) sitzen sie an einem Tisch, zusammen mit den Werksdirektoren, den Betriebsrats-Vorsitzenden, dem Personalchef sowie dem Chef Gert Spindler. Arbeitnehmer reden und entscheiden tatsächlich mit: Das ist heute in vielen Großbetrieben Alltag, damals in Deutschland die absolute Ausnahme. Und dieses einzigartige Experiment findet ausgerechnet in der rheinischen Kleinstadt Hilden statt. In den Medien wird über die „Wandlung des Proleten“ (Spiegel, 12.05.1954) groß und breit berichtet.

Praktizierte Mitbestimmung: Das ist nicht nur für Arbeiter und Angestellten eine völlig neue Situation, auch für die Geschäftsleitung. Mitarbeiter machen beispielsweise Verbesserungsvorschläge. Und Abteilungsleiter und Direktoren müssen sich dann fragen lassen, warum ihnen das nicht selber längst eingefallen ist. Der „Spiegel“ berichtet über die Putz- und Spülfrau Elisabeth Bilawski. Die „stille Heldin des ganzen Unternehmens“ arbeitet im Labor der Kunstseiden- und Zellwollfabrik. Dort wird in vielen Viertelliterflaschen die Viskoseflüssigkeit analysiert – und dann weggeschüttet. Bilawski schlägt vor, die Viskoseflüssigkeit in einem Eimer zu sammeln und wieder in die Produktion zurückzubringen. Ergebnis: Über 1000 Meter mehr erzeugte Stoffe in einem Jahr.

Der Gewinn des ersten Geschäftsjahres 1950 mit Mitbestimmung (rund 800.000 Mark) wird den Mitarbeitern als Sollrücklage gut geschrieben. Bar auf die Hand gibt es kein Geld. Auch 1951 nicht. Wegen Lohnsteigerung muss die Sollrücklage, der Kapitalanteil der Belegschaft, erhöht werden. Und dann spricht sich eine große Mehrheit der Mitarbeiter dafür aus, statt einer Ausschüttung mehr als eine Million Mark in einen neuen Pensionsfonds zu stecken.

1952 gibt es wieder keine Dividende für die 2500 Arbeitnehmer-Teilhaber. Die westdeutsche Textilindustrie rutscht in eine Absatzflaute. Die Spindler AG muss 200 Mitarbeiter entlassen – mit Zustimmung der Kollegen. Das löst bei den Gewerkschaften klammheimliche Freude aus. Sie betrachten das Experiment Spindler-Plan ohnehin mit Argwohn. Sie fürchten nicht zu Unrecht um ihren Einfluss auf die Arbeitnehmer. Die Kommunistische Partei Deutschlands verteilt in Hilden Flugblätter. Dort steht: „Was nutzt euch dieser Mitunternehmer-vertrag, wenn ihr trotzdem auf die Straße geworfen werdet? (...) Was wollte Herr Spindler denn mit diesem Vertrag, wenn er euch noch nicht einmal den Arbeitsplatz sichert?“ Auch die Arbeitgeber können Spindlers Plan wenig abgewinnen, gehen auf Distanz. Tenor: „Das Unternehmen darf nicht noch mehr ein Sozialinstitut werden, sondern muss Produktionsstätte bleiben.“

Bis zum Geschäftsjahr 1965/66 laufen die Spindler-Werke gut. Dann gerät die Firma in den Strukturwandel der Branche. 1969 muss Spindler seinen Betrieb an der Hofstraße verkaufen, Ende 1970 gibt er schließlich ganz auf. Am 30. Dezember 1970, schließen die Paul-Spindler-Werke KG – nach 138 Jahren. Mit 122 Jahren war es das am längsten in Hilden ansässige Textilunternehmen.