Hilden : SPD stellt sich für die Kommunalwahl auf

Hilden Nach ihrer Nominierung im vergangenen Jahr hat die SPD Hilden Bürgermeisterin Birgit Alkenings nun für die Kommunalwahl als Spitzenkandidatin aufgestellt. Auch die Liste für den Stadtrat führt Birgit Alkenings auf Platz 1 an.

„Birgit ist eine Kämpferin mit Herz, die jene, seit fast 30 Jahren andauernde bewährte sozialdemokratische Führung unserer Stadt erfolgreich fortführt“ betonte Parteivorsitzender Torsten Brehmer. Die Corona-Krise habe deutlich gezeigt, dass die Verwaltung unter ihrer Führung hervorragend funktioniere, sagte Alkenings. Sie trete für die SPD mit der klaren Wertestruktur von „Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität“ an. Unabhängigen Kandidaten fehle diese Verankerung. Sie seien folglich in ihren Handlungen und Ideen beliebig und nicht verlässlich. Mit diesen Kandidaten tritt die SPD bei der Kommunalwahl an (Reihefolge der Listenplätze): Anabela Pires Barata, Kevin Buchner, Torsten Brehmer, Anne Kathrin Stroth, Dominik Stöter, Dagmar Hebestreit, Carsten Wannhof, Kimberly Bauer, Christoph Bosbach, Sandra Kollender, Hans-Jürgen Weber, Henrike Lindenberg, Steffen Kirchhoff, Sarah Buchner, Hamza El Halimi, Hannah Hammer, Frank Sondermann, Ben Juan Eisenblätter, Manfred Böhm, Sebastian Schnee, Lars Gramm.

„Noch nie waren wir so jung, so weiblich, so bunt“, freute sich SPD-Vorsitzender Torsten Brehmer. Mit dem neuen Team werde ein Generationswechsel fortgeführt, der schon bei der letzten Kommunalwahl begonnen habe, erklärte Fraktionsvorsitzende Anabela Barata. Es sei in der Fraktion gelungen, einen kontinuierlichen Wissenstransfer zwischen langjährigen und neuen Ratsmitgliedern zu gewährleisten.