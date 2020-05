Hilden : Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Ein Rettungswagen brachte den 41-Jährigen in eine Krankenhaus. Foto: dpa/Nicolas Armer

Hilden Ein 41-jähriger Erkrather fuhr zusammen mit weiteren Radfahrern als letzter der Gruppe am Freitag (08.05.2020) gegen 18.45 Uhr auf der Straße An den Gölden in Hilden. Etwa 100 Meter von der Einmündung Bolthaus entfernt stürzte er plötzlich und ohne Fremdeinwirkung, berichtet die Polizei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Schmidt