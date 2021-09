Haan : Wolfgang Jegodowski steht der Europa-Union Haan vor

Haan Der Generationswechsel bei der Europa-Union Haan ist vollzogen. Neben dem Vorsitzenden Fritz Köhler traten weitere drei Vorstandsmitglieder aus Altersgründen nicht mehr an.

Wolfgang Jegodowski (fast 65) tritt als neuer Vorsitzender die Nachfolge von Fritz Köhler an, der sich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Wahl gestellt hatte. Jegodowski gehörte dem letzten Vorstand seit 2019 bereits als Beisitzer an.

Nach der Wahl erklärte der Vorstand, er wolle die bewährten Verbandsthemen der Vergangenheit mit neuen Ansätzen aus den Leitlinien der Europa Union forcieren. Schwerpunktmäßig sollen europäische Länder bereist werden, „die auch politisch bereichernde Themen erkennen lassen“, so Wolfgang Jegodowski. Auftakt könnte – so es die Corona-Lage zulässt – im kommenden Jahr Sizilien (das Jahresthema) sein. Vor Ort könnte es um Kirchen, Politik und Mafia gehen; Landschaft und Kulinarik haben natürlich ihren Stellenwert. Zu einem der nächsten Rathausgespräche ist Dr. Anita Bestler gebeten worden; sie lebt seit 20 Jahren in Palermo und hat bereits mehrere politische Bücher verfasst. Auch will der Vorstand versuchen, neue Mitglieder zu gewinnen. Der Ortsverband ist auf aktuell rund 170 Mitglieder geschrumpft. Jegodowski hat vor, Kontakt zu Schulen aufzunehmen und will auch den Kunstbereich in die Arbeit integrieren.