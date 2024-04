Auszeichnung für soziales Engagement Marianne Dünnhoff erhält das Bundesverdienstkreuz

In Haan ist die Charity Lady, die seit nunmehr zehn Jahren mit großem persönlichen Engagement für die Elterninitiative Kinderkrebsklinik Düsseldorf Spenden sammelt, schon längst keine Unbekannte mehr. Als Anerkennung dafür sowie für das Projekt „Südtiroler Ärzte für die Dritte Welt“, für das sie in ihrer Eigenschaft als Vorsitzende des Haaner Fanclubs der Musikgruppe Kastelruther Spatzen rund 16.000 Euro an Spendengeldern einwarb, erhielt sie bereits 2016 die Ehrengabe der Stadt für ihr außergewöhnliches soziales Tun. Legendär ist ihr Kaffeeklatsch, zu dem sie die Nachbarschaft einlädt, für den guten Zweck dann aber mit der Spendendose winkt.