Hilden : Moorschnucken grasen wieder in der Hildener Heide

Wanderschäferin Nadine Pfeiffer ist mit ihren Moorschnucken wieder am Hildener Sandberg. Foto: Stephan Meisel (mei)/Meisel, Stephan (mei)

Hilden/Monheim Die Heide ist keine Natur-, sondern eine Kulturlandschaft. Ohne Beweidung würde sie bald mit Wald zuwachsen. Die Hildener Heide ist im Kreis Mettmann einzigartig und deshalb besonders wertvoll.

Gegen Ende dieser Woche kehren die Moorschnucken wieder in die Hildener Heide zurück. Die Schafherde wird sich voraussichtlich zwei Wochen lang an den Sträuchern, Kräutern und jungen Trieben der Moor- und Heidelandschaft satt fressen. So betreibt sie ganz nebenbei wertvolle Landschaftspflege. Die naturschutzfachlich äußerst wertvollen Heideflächen rund um den Hildener Sandberg sind im Kreis Mettmann einzigartig und werden seit dem Jahr 2002 durch eine Wanderschafherde der Schäferei Eikermann gepflegt.

Die Schafherde verweilt im Juli und September in Hilden. Da die Büsche in der Hildener Heide in diesem regenreichen Jahr sehr stark gewachsen sind, haben die Schafe reichlich Futter. Im Juli blieb die Schafherde über drei Wochen. Auch für den zweiten Beweidungsgang ist wieder viel Grün vorhanden – die Rückkehr nach Hilden lohnt sich also. Die Wanderschafherde besteht aus etwa 400 Moorschnucken ‒ einer sehr kleinen, hornlosen Schafrasse ‒ und etwa 30 Ziegen. Sie wird tagsüber durch die Schäferei mit Hütehunden gehütet und übernachtet in einem Pferch.