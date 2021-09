Reitsport : Trio des RuFV Xanten sorgt für tolle Erfolge

Xanten Stefan Miss, Janine Tönnissen und Marie-Claire Scherkl überzeugen in Hiesfeld und Langenfeld. Die eigene Anlage soll bald saniert werden und spätestens im Sommer 2022 fertiggestellt sein.

Seit rund drei Monaten führt ein neuer Vorstand mit Christian Strunk an der Spitze den Reit- und Fahrverein (RuFV) Xanten. Er hat sich die Modernisierung der Anlage in Mörmter, aber auch die Jugendarbeit auf die Fahnen geschrieben. Und die Verantwortlichen wollen darüber hinaus das Image des Vereins aufpolieren. Erfolge auf dem Reitplatz kommen da gerade recht. So wurden jetzt drei Mitglieder geehrt. Die stellvertretende Vorsitzende Gaby Postertz und Beisitzer Uwe Leschik übergaben auf dem Tünglerhof Gutscheine an die Aktiven und Möhren an die Pferde.