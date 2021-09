Virtuelle Enni-Laufserie endete mit dem vierten Rennen : Fierek vom TuS Xanten in der Serien-Wertung ganz vorne

Xanten Die Gesamtsieger der Enni-Laufserie stehen fest. Bei den Frauen gewann die Athletin vom TuS Xanten über zehn Kilometer mit einem Vorsprung von knapp drei Minuten. Die Veranstaltung soll 2022 fortgesetzt werden – dann aber wieder vor Ort an vier festen Terminen.

Allen voran glänzte Malte Geke vom Enni-Team, der den Hauptlauf über die Zehn-Kilometer-Distanz für sich entschied und so Gesamtsieger der Serie 2021 wurde. Mit den vier ausrichtenden Vereinen blickte Enni-Geschäftsführer Stefan Krämer auf ein Laufjahr, das es nach seinen Wünschen so nicht mehr geben soll: „Die knapp 1000 Anmeldungen im zweiten Corona-Sommer waren ein tolles Zeichen der Solidarität mit dem Laufsport am Niederrhein und ein Dankeschön für das Engagement der Laufvereine.“ Er sagte, dass es die Enni-Laufserie 2022 in „jeden Fall wieder geben“ werde.

Insgesamt erreichten 754 der 953 angemeldeten Teilnehmer das Serienziel, absolvierten also mindestens drei der vier Läufe. In Xanten nutzen 457 Teilnehmer die Chance, sich zu verbessern. Es ging bis zuletzt auf allen Distanzen eng zu. Bei den mehr als 140 erstmals an der Serienwertung teilnehmenden Kindern und Jugendlichen bis 15 Jahren setzte sich Thorsten Holtwick vom SV Sonsbeck durch, der sich auf der Zwei-Kilometer-Distanz in Xanten nochmals deutlich steigerte. Bei den Mädchen gewann Lanja Ingendahl vom SV Sonsbeck die vierte Etappe, die sich im Gesamtklassement dennoch Emma Wall vom Moerser TV geschlagen geben musste. Auf der Fünf-Kilometer-Distanz lag am Ende der vereinslose Oberhausener Hannes Piffko vorne. In Xanten siegte Dennis Breuer von Laufsport Bunert, der sich so hinter Piffko und Vorjahressieger Jan Neuens von Laufsport Bunert den dritten Platz der Serienwertung sicherte. Bei den Damen war Katharina Wehr vom Team Laufsport Bunert der Sieg nicht mehr zu nehmen, die auch in Xanten die Nase vorne hatte und ihre Zeit mit 17:59 Minuten sogar noch unter die 18-Minuten-Grenze drückte.