Fußball-Landesliga : Stadion in Wesel ist für den SV Sonsbeck ein gutes Pflaster

Stadion in Wesel ist für den SV Sonsbeck ein gutes Pflaster

SONSBECK In Wesel treffen am Sonntag zwei Fußball-Mannschaften aufeinander, die zu den Mitaufstiegsfavoriten zählen. Der gastgebende PSV ist allerdings schwach gestartet. Die Bilanz spricht für den SVS.

Mit breiter Brust und der maximalen Ausbeute von neun Punkten fährt Fußball-Landesligist SV Sonsbeck am Sonntag zum Tabellenfünften PSV Wesel-Lackhausen. Für viele Experten ist das Duell, das um 15 Uhr beginnt, ein Spitzenspiel der Gruppe 2. Beide Teams werden zu den Aufstiegsanwärtern gezählt. Jedoch ist die PSV-Elf von Trainer Björn Assfelder nur mit vier Zählern gestartet. Und die Statistik spricht für die Gäste.

Gerade wegen des schwachen Saisonauftakts werden die Weseler hochmotiviert in die Partie gehen. Assfelder hat zwar großen Respekt vor den Rot-Weißen, jedoch nur ein Ziel vor Augen: „Die Sonsbecker machen als Tabellenführer dort weiter, wo sie letztes Jahr aufgehört haben. Die Mannschaft steht zu Recht da oben. Aber unser Anspruch ist es, die Heimspiele zu gewinnen – egal gegen wen.“ Timo Giese, Florian Karwath und Dennis Bartsch fallen aus.

SVS-Trainer Heinrich Losing weiß um die Stärken der Hausherren, möchte aber die Siegesserie fortsetzen. „Wesel ist eine Top-Mannschaft, die seit Jahren eingespielt ist und sich in der Breite sogar noch verstärkt hat. Wenn nichts Außergewöhnliches passiert, sehe ich sie am Ende in den Top 3. Der PSV ist spielstark, sehr robust und bei Standards immer gefährlich“, meint Losing. Und weiter: „Wir haben unsere Spielstruktur und unseren Stil. Den werden wir konsequent durchziehen und immer versuchen, die drei Punkte mitzunehmen.“