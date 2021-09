Fußball-Kreisliga A : SV Millingen übernimmt die Tabellenführung

Kreis Der SVM profitierte vom 2:2 der Rheinberger Concordia in Rheurdt. Die Deutz-Elf schlug Lintfort mit 5:0. Alpens Nils Speicher gelang gegen Asberg ein Dreierpack. Schlusslicht MSV Moers hielt gegen den OSC Rheinhausen mit.

Millingen tat sich gegen Lintfort lange auf heimischem Rasen schwer, ehe der neue Spitzenreiter die Partie deutlich für sich entschied. Asterlagens Serkan Yilmaz leistet sich beim 2:1 in Meerfeld eine Tätlichkeit und musste das Feld mit der Rote Karte verlassen. Nils Speicher traf dreimal für Alpen in der zweiten Hälfte gegen Asberg. Der punktlose MSV glich gegen den OSC dreimal aus.

Rot-Weiß Moers – SSV Lüttingen 0:3 (0:2). Die Gäste fuhren im dritten Spiel den dritten, ungefährdeten Sieg ein. Janik Schweers erzielte seine Saisontore zehn und elf. Mirko Poplawski traf zum 3:0-Endstand für den Tabellendritten. SSV-Keeper Yannick Regner musste nicht einmal ernsthaft eingreifen. „Auf dem Ascheplatz war es schwer, gegen das Abwehrbollwerk unser Kurz- und Doppelpassspiel zu entfalten. Es war nicht unser bestes Spiel, aber am Ende lief alles nach Plan“, sagte Lüttingens Trainer Stefan Kuban.

Vorverlegt Bereits an diesem Mittwoch treffen der TuS Borth und Viktoria Alpen aufeinander. Die Partie auf der Anlage am Mittelweg beginnt um 19.30 Uhr.

SV Millingen – DJK Lintfort 5:0 (2:0). Das Endergebnis sprach zwar eine deutliche Sprache, mit der Leistung konnte Millingens Trainer gegen personell gebeutelte Lintforter nicht ganz zufrieden sein. „Wir haben uns schwer getan und sehr unruhig gespielt. Die Sicherheit kam erst zum Schluss, als der Deckel schon drauf war“, analysierte Ulf Deutz, dessen Team nach dem vierten Sieg nun die Tabelle in der Kreisliga A anführt. Noel Benga, Maximilian Pullich, Tim Böttcher, Steven Schön und Marc Fröhlich waren für die Hausherren erfolgreich.

SpVgg. Rheurdt-Schaephuysen – Concordia Rheinberg 2:2 (1:1). Für die Rheinberger war es der erste Punktverlust. Silas Baumbach (13.) konterte Chris Exners frühen Führungstreffer (8.) mit dem schnellen Ausgleich. Niklas Noll schoss die Gäste eine Viertelstunde vor Schluss in Front, bis Exner vom Elfmeterpunkt zum 2:2 traf (84.). „Insgesamt war es ein robustes Spiel. Wir hatten die besseren Chancen. Vom Verlauf her war es ein gerechtes Remis“, meinte Concordia-Coach Mirco Dietrich.

Viktoria Alpen – TV Asberg 3:1 (0:0). Die Gastgeber erreichten selbiges Ergebnis wie vor zweieinhalb Wochen im Kreispokal gegen den TVA. „Nach der ersten Halbzeit hätte sich Asberg nicht beschweren dürfen, wenn wir mit 4:0 geführt hätten“, ärgerte sich Marcel Blaschkowitz über die mangelnde Chancenverwertung. Stattdessen gingen die Gäste durch Kevin Bodden kurz nach Wiederanpfiff in Folge eines Eckballs in Führung. Drei Tore von Nils Speicher retteten aber den zweiten Alpener Saisonsieg.

FC Rumeln-Kaldenhausen – TuS Borth 3:0 (1:0). „Unsere Aufstellung ergibt sich im Moment von selbst“, monierte Borths Trainer Frank Misch, der vor allem in der Defensive unzählige verletzungsbedingte Ausfälle zu beklagen hat. Auch David Zobel rückte ins Lazarett. Der Coach musste seine Viererkette wieder umbauen und sah eine schwache erste Hälfte seines Teams. Rumeln bestrafte zwei „dumme Fehler“ der Borther. Das 0:2 nach 71 Minuten wertete Misch als Genickschlag.

FC Meerfeld – TuS Asterlagen 1:2 (1:0). Die Meerfelder erzielten durch Frederic Böhme das 1:0, doch die Gäste drehten das Spiel durch einen Doppelpack von Junior Holzum in der Nachspielzeit. Asterlagens Serkan Yilmaz sah wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte.

MSV Moers – OSC Rheinhausen 3:4 (2:2). Der punktlose MSV war kurz davor, sich ein Unentschieden zu erspielen. Doch am Ende reichte es wieder nicht. Der OSC ging vier Mal in Führung. Abdülkerim Öztürk (2), Murat Bolat und Isa Demir trafen. Der MSV konnte durch Emircan Bartu, Rizgar Eren und Ayman Mustafa drei Mal ausgleichen. Bartu (MSV) flog in letzter Minute mit Gelb-Roter Karte vom Platz.