Sport in Kempen : SV Thomasstadt findet trotz Corona mehr Mitglieder

Während viele Vereine durch die Corona-Krise Mitgliederverluste beklagen, verzeichnete der finanziell gut aufgestellte SV Thomasstadt in den vergangenen beiden Jahren einen erfreulichen Zuwachs um 100 auf aktuell 907 Mitglieder. Zurückzuführen ist das auf einen Boom im Fußball-Jugendbereich, der über 500 Kindern und Jugendlichen ein sportliches Zuhause gibt. Etwas gelitten haben die Badminton- und die Dartsabteilung, die einen leichten Rückgang verzeichneten. Den insgesamt positiven Trend will Beenen fortsetzen. Ziel sei es, wieder vierstellig zu werden: „Wir wollen uns weiterentwickeln. Dazu benötigen wir mehr Kapazitäten und brauchen eine zusammenhängende, homogene Anlage.“ Was die Planung des Sportparks angehe, wolle man sich einbringen und mitgestalten. Vor allem die Beachvolleyballer haben ein Interesse daran. Ihre Anlage soll insbesondere wegen wiederholtem Vandalismus nicht an eine unbeaufsichtigte Stelle verlegt werden. „Sie muss unter Aufsicht bleiben“, bekräftigte Obmann Lars Mülders, den die Versammlung in seiner Funktion bestätigte. Das galt auch für Julian Kroll als Obmann der Badminton-Abteilung. Die Darter wählten Holger Hegmann, der auf Markus Hoffmann folgt. Für die Fußballer ist nun Christoph Wefers als Nachfolger von Dominik Madré zuständig. Als allein verantwortlicher Jugendleiter fungiert Heinz-Peter Brux, der gemeinsam mit Axel Kammann wichtige Impulse in der Jugendarbeit setzte. Kammann schied als Jugendleiter aus.