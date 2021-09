Haan : Pfarrgemeinderat fordert: „Priester sollen selbst über Zölibat entscheiden“

Sebastian Lambertz sollte am 1. September als leitender Pfarrer die Gemeinde im Sendungsraum Hilden und Haan übernehmen. Foto: Lambertz

Sebastian Lambertz sollte zum 1. September die Leitung der katholischen Gemeinden in Hilden und in Haan übernehmen. Er trat die Stelle nicht an, weil er heiraten möchte. Dazu hat der Pfarrgemeinderat von St. Chrysanthus und Daria Haan jetzt eine Stellungnahme abgegeben. Das Laiengremium widerspricht deutlich dem Proklamandum des Kölner Generalvikars, das eine Unvereinbarkeit von Seelsorge und Partnerschaft bei Priester feststellt. Der Zölibat habe wenig Bedeutung für Haaner Katholiken.