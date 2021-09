Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenzwert sinkt deutlich unter 100

Kreis Mettmann 156 Genesene lassen die Zahl der an Covid19 Erkrankten deutlich sinken. Es gibt mit 89 zwar mehr Neuinfektionen als Mittwoch (59), dennoch geht die Inzidenz zurück.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Donnerstag kreisweit 1309 Infizierte erfasst, 68 weniger als am Mittwoch. Davon leben in Erkrath 133 (-2; 13 neu erkrankt), in Haan 85 (+1; 6 neu), in Heiligenhaus 125 (-9; 6 neu), in Hilden 124 (-13; 4 neu), in Langenfeld 98 (-8; 7 neu), in Mettmann 45 (unverändert; 3 neu), in Monheim 141 (+2; 10 neu), in Ratingen 257 (+3; 26 neu), in Velbert 255 (-36; 9 neu) und in Wülfrath 46 (-6; 5 neu).