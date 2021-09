Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Der Inzidenzwert geht weiter zurück

Kreis Mettmann 90 mit Covid19 Infizierte haben die Krankheit überstanden. Das Kreisgesundheitsamt registriert 81 neue Infektionen. Die Inzidenz sinkt erneut.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Freitag kreisweit 1301 Infizierte erfasst, 8 weniger als am Donnerstag. Davon leben in Erkrath 138 (+5; 9 neu infiziert), in Haan 80 (-5; 1 neu), in Heiligenhaus 116 (-9; 5 neu), in Hilden 130 (+6; 14 neu), in Langenfeld 100 (+2; 7 neu), in Mettmann 46 (+1; 1 neu), in Monheim 138 (-3; 7 neu), in Ratingen 251 (+6; 14 neu), in Velbert 261(+6; 21 neu) und in Wülfrath 41 (-5; 3 neu).