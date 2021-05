Aus dem Polizeibericht : 22-Jähriger flüchtet nach Unfall in Haan vor der Polizei

Mit dem stark beschädigten BMW stoppte der junge Mann erst auf der Autobahn. Foto: Kreispolizei Mettmann

Haan Unter Alkoholeinfluss und nach Drogenkonsum baute ein junger Mann Samstagabend auf der Flurstraße in Haan einen Unfall. Er flüchtete - später auch vor der Polizei. Auf de A 46 war die Fahrt aber zu Ende.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mehrere Zeugen hörten gegen 23.40 Uhr am Samstagabend auf der Flurstraße in Haan einen lauten Knall. Als sie nach der Ursache Ausschau hielten, beobachteten sie einen schwarzen BMW, der vom Unfallort wegfuhr. Das Fahrzeug war augenscheinlich nach rechts von der Flurstraße in Fahrtrichtung Dieker Straße abgekommen und hatte eine Hecke sowie einen Zaun beschädigt.

Im Zuge der Nahbereichsfahndung kam den Polizisten ein stark beschädigter schwarzer BMW auf der Flurstraße entgegen, der in Richtung Erkrath-Hochdahl unterwegs war. Die Polizeibeamten nahmen die Verfolgung auf. Der Fahrer missachtete jedoch die Anhaltezeichen und fuhr an der Anschlussstelle Haan-West auf die A 46 Richtung Düsseldorf. Kurz nach der Anschlussstelle hielt der Fahrer an, stieg stark schwankend aus und konnte schließlich festgenommen werden.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,86 Promille, zudem gab der Mann an, am Vortag Cannabis konsumiert zu haben. Der 22-jährige Hildener wurde zur Polizeiwache Hilden gebracht, wo eine Blutprobe angeordnet und durchgeführt wurde. Der junge Mann befand sich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Den entstandenen Sachschaden an Fahrzeug, Hecke und Zaun schätzt die Polizei auf rund 21.000 Euro geschätzt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

(-dts)