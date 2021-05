Coronazahlen am Samstag : Neue Fälle der indischen Variante im Kreisgebiet

Hilden/Haan In Haan wurden am Samstag 40 Corona-Infektionen gemeldet, in Hilden 107. Sieben der in den Hochhäusern aus Velbert Birth getesteten Familien weisen die indische Variante auf. Auch ein Ratinger könnte infiziert sein.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Samstag kreisweit 1.070 Infizierte erfasst, davon in Erkrath 76, in Haan 40, in Heiligenhaus 58, in Hilden 107, in Langenfeld 156, in Mettmann 53, in Monheim 120, in Ratingen 191, in Velbert 234 und in Wülfrath 35. Die schlechte Nachricht kommt aus Velbert: Die Sequenzierung der Proben bei den positiv Getesteten in Velbert-Birth habe in allen sieben betroffenen Familien das Vorliegen der indischen Virusvariante bestätigt, teilte der Kreis mit. 100 Bewohner aus zwei Hochhäusern waren dort verübergehend unter Quarantäne gestellt worden.