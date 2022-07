Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land : GTI-Fahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Kreis Heinsberg Mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet hat ein 23-Jähriger Fahrer bei seiner Flucht vor der Polizei. Ein Unfall beendete schließlich die Verfolgungsjagd, die der Mann zunächst zu Fuß fortsetzte.

Verfolgungsjagd mit der Polizei Am Mittwoch, 13. Juli, beabsichtigte eine Polizeistreife gegen 16.25 Uhr, einen Autofahrer zu kontrollieren, der mit seinem Golf GTI die Landesstraße 47 zwischen Gangelt und Süsterseel befuhr. Nachdem die Beamten Anhaltezeichen gegeben hatten, erhöhte der Fahrer die Geschwindigkeit und versuchte, sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen. Bei seiner Fahrt beging der Flüchtende Vorfahrtsverstöße und überholte andere Verkehrsteilnehmer rechts. Er fuhr über die Landstraße 410 in Richtung Koningsbosch (Niederlande) und im weiteren Verlauf über die Bundesstraße 56 neu auf niederländisches Staatsgebiet. Dort ließ der 23-jähriger Mann aus Gangelt sein Fahrzeug aufgrund eines Unfalls zurück und entfernte sich zu Fuß. Er konnte schließlich durch niederländische Polizeikräfte gestellt werden. Zuvor war es während seiner Flucht zu mehreren Verkehrsgefährdungen gekommen. Die Polizei sucht nun Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Golffahrers gefährdet wurden. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg telefonisch unter 02452 9200 entgegen.

Einbrüche in Auto und Schuppen Unbekannte gelangten zwischen Dienstag, 12. Juli, 17.20 Uhr, und Mittwoch, 13. Juli, 5.25 Uhr, in ein Fahrzeug, das an der Johannes-Gehlen-Straße in Wassenberg abgestellt war. Sie erbeuteten Sonnenbrillen, Münzgeld, eine Stirnlampe, eine Speicherkarte sowie ein Baustellenradio. In der gleichen Nacht entwendeten Diebe ebenfalls an der Johannes-Gehlen-Straße aus einem Schuppen ein Fahrrad. Die Kriminalpolizei prüft nun, ob die Taten in Zusammenhang stehen und hat bereits die Ermittlungen aufgenommen.