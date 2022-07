Schwerer Unfall : BMW überschlägt sich am Kreisverkehr in Wülfrath – Fahrer vermutlich betrunken

Die Feuerwehr musste den eingeklemmten Fahrer aus dem BMW befreien. Foto: Patrick Schüller

Wülfrath In der Nacht zu Freitag hat sich ein Mann mit seinem Auto in Wülfrath überschlagen. Das automatische Info-System des Wagens setzte einen Notruf ab. Die Polizei vermutet, dass der 40-Jährige alkoholisiert gefahren sein könnte.

Von Anna Mazzalupi

Ein schwer verletzter Fahrer, eine zeitweise Vollsperrung und ein Totalschaden an einem BMW – das ist das Resultat eines Unfalls, der sich am Freitagmorgen (15. Juli) gegen 3 Uhr am Kreisverkehr Hammerstein ereignete.

Ein 40-jähriger Mann aus Wülfrath fuhr mit seinem dunkelbraunen BMW 420d über die Wilhelmstraße Richtung Kreisverkehr Hammerstein. Wie die Polizei berichtet, verlor der Fahrer nach eigenen Angaben bei der Einfahrt in den Kreisverkehr die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der BMW prallte zunächst auf den Bordstein der Mittelinsel und schleuderte über die begrünte Mittelfläche. Dann kam das Fahrzeug kurz zurück auf die Fahrbahn des Kreisverkehrs, bevor er in Höhe der Ausfahrt zum Wanderparkplatz über den dortigen Grünstreifen und Gehweg in die Böschung schleuderte und sich dabei überschlug. Der Wagen blieb auf dem Dach liegen, der Fahrer durch den Unfall im Fahrzeug eingeklemmt.

Am frühen Freitagmorgen überschlug sich ein 40-Jähriger Fahrer mit seinem BMW am Kreisverkehr Hammerstein in Wülfrath. Die Feuerwehr musste den schwerverletzten Fahrer befreien. Foto: Polizei Mettmann

Dank des automatischen Info-Systems des BMWs wurden sofort die örtlichen Rettungskräfte alarmiert. Die Feuerwehr traf am Unfallort ein und musste den eingeklemmten Mann mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeugwrack befreien. Dafür kam ein schwerer Spreizer zum Einsatz, die Heckklappe des Autos wurden entfernt.

Der 40-Jährige war zwar schwer- aber glücklicherweise nicht lebensgefährlich verletzt und auch ansprechbar. Nachdem ihn die Rettungskräfte aus dem Auto befreien konnten, wurde er nach der notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in eine Solinger Klinik gebracht, wo er zur stationären ärztlichen Behandlung aufgenommen wurde.

Die Unfallstelle im Wülfrather Kreisverkehr Hammerstein in der Übersicht von oben. Foto: Polizei Mettmann

Eine mögliche Ursache für den Unfall könnte Alkohol sein. Da bei den Rettungsmaßnahmen und der polizeilichen Unfallaufnahme Hinweise auf einen möglichen Alkoholkonsum des Verunfallten, so etwa der Alkoholgeruch in der Atemluft des 40-Jährigen, festgestellt worden waren, ordnete die Polizei die Entnahme einer Blutprobe an. Diese wurde im Krankenhaus durchgeführt. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt und weitere Ermittlungen dazu wurden eingeleitet.

Der total beschädigte BMW wurde von der Polizei sichergestellt und dazu von einem angeforderten Unternehmen geborgen und abtransportiert. Der am Fahrzeug und im Kreisverkehr entstandene Gesamtsachschaden wird von den Beamten auf mindestens 15.000 Euro geschätzt.

Die Unfallstelle im Wülfrather Kreisverkehr Hammerstein Foto: Polizei Mettmann