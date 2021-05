Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenzwert sinkt weiter – unter 95

Kreis Mettmann 31 Neuerkrankungen meldet der Kreis Mettmann für Dienstag. In den letzten 7 Tagen ist die Zahl der an Covid 19 Infizierten um 155 gesunken, die Inzidenz um 36,7 Punkte.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Dienstag kreisweit 1080 Infizierte erfasst, 8 mehr als am Montag. Davon leben in Erkrath 68 (unverändert), in Haan 45 (+1; 1 neu erkrankt), in Heiligenhaus 55 (-2; 1 genesen), in Hilden 109 (+1; 1 neu), in Langenfeld 161 (+7; 7 neu), in Mettmann 46 (-4; 3 neu, 8 genesen), in Monheim 121 (-4; 4 neu, 8 genesen), in Ratingen 197 (+6; 6 neu), in Velbert 243 (+4; 9 neu, 5 genesen) und in Wülfrath 35(+1; 1 neu).