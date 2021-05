Coronazahlen am Sonntag : Infektionszahlen in Hilden und Haan bleiben stabil

Hilden/Haan Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut offizieller Meldung des Landeszentrums Gesundheit NRW im Kreis Mettmann bei 100,9.

Am Pfingstsonntag wurden in Hilden 111 Infektionen gemeldet und in Haan 44, damit jeweils vier mehr als am Vortag. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Sonntag kreisweit 1.115 Infizierte erfasst, davon in Erkrath 72, in Haan 44, in Heiligenhaus 61, in Hilden 111, in Langenfeld 163, in Mettmann 52, in Monheim 129, in Ratingen 204, in Velbert 244 und in Wülfrath 35.