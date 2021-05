Bundeswehrgelände in Hilden : Die Waldkaserne Hilden verändert ihr Gesicht

Hilden Die Einfahrt zum Bundeswehrgelände wird aktuell erneuert, die Wache wurde dafür abgerissen. Auch der Zaun wird momentan ausgetauscht.

Die Waldkaserne verändert ihr Gesicht. Seit einigen Monaten wird auf dem Militärgelände zwischen Hilden und Haan an vielen Stellen gebaut. Spaziergängern wird vor allem die Sanierung der Zaunanlage aufgefallen sein, Autofahrern der Abriss der alten Wache an der Einfahrt an der Elberfelder Straße. „Dort haben wir bereits Anfang Februar mit dem Abbruch des alten Gebäudes begonnen“, erklärt Hauptmann Florian Meyer. Die ehemalige Wache stammte noch aus den 1930er-Jahren und war entsprechend in die Jahre gekommen. Gleich daneben ließ die Bundeswehr daher eine neue, hochmoderne Wache bauen, die bereits seit längerem im Betrieb ist. Der Platz der alten Wache wird nicht neu bebaut. Dort wächst in Zukunft Rasen. Im Zuge des Abrisses erneuert die Bundeswehr aktuell die komplette Kaserneneinfahrt. Dort wird auch ein neues Tor installiert.