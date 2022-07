Haan : Rollerfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Auf der Osttangente in Gruiten stürzte ein Rollerfahrer, weil er beim Umschauen an den Bordstein geraten war. Foto: dpa/Carsten Rehder

Haan Ein 48-jähriger Mann aus Düsseldorf ist am Dienstag mit seinem Roller in Haan-Gruiten gestürzt. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus aufgenommen werden musste.

