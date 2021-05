Coronazahlen von Montag : Inzidenzwert fällt erstmals wieder unter 100

Hilden/Haan Am Montag zählte der Kreis Mettmann für Hilden 108 Infizierte, für Haan 44. Bislang wurden 228.806 Impfungen verabreicht (220.321 am Freitag), davon 179.037 Erstimpfungen und 49.769 Zweitimpfungen.

Die Corona-Inzidenz im Kreis Mettmann lag Pfingstmontag laut Kreisgesundheitsamt mit 97,8 erstmals seit Wochen wieder unter 100. Sollte sich der Trend verfestigen, könnte es noch in dieser Woche weitere Lockerungen geben (Außengastronomie, Freizeit, Sport und einiges mehr).

Infizierte Am Montag zählte der Kreis Mettmann für Erkrath 68 Infi-zierte (-13 im Vergleich zu Freitag), Hilden 108 (-7), Monheim 125 (+ 5), Wülfrath 34 (-2), Haan 44 (+2), Langenfeld 154 (-2), Ratingen 191 (-12), Heiligenhaus 57 (-7), Mettmann 52 (-6), Velbert 239 (-25). Aktuell infiziert sind laut Kreisgesundheitsamt am Montag 1072 Menschen (-67 gegenüber Freitag).

Todesfälle wurden am Wochenende nicht gemeldet (kreisweit 743 seit Pandemiebeginn).

Quarantäne Zurzeit sind 1968 Bürger in Quarantäne, 176 Personen weniger als am Freitag.

Impfungen Bislang wurden 228.806 Impfungen verabreicht (220.321 am Freitag), davon 179.037 Erstimpfungen und 49.769 Zweitimpfungen. Die kassenärztliche Vereinigung veröffentlichte am Wochenende keine Impfzahlen.