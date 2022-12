Hilfe für Bedürftige Menschen Auch das Königspaar sammelte Spenden für Menschen mit wenig Geld

Waren für Wohnungslose und Menschen in Notunterkünften sammelten die Helfer von „Grevenbroich packt an – Warm durch die Nacht“ bei Kaufland am Rittergut. Denn vielen Menschen fehlt nicht nur in der Vorweihnachtszeit das Geld für Lebensmittel, Kleidung und Hygieneartikel. Der Verein „Grevenbroich packt an“, zu dem rund 120 aktive Mitglieder gehören, hat das Ziel, Bedürftigen in Grevenbroich zu helfen.