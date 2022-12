Lichterspektakel im Advent Weihnachtstrecker erleuchten Gustorf und Gindorf

Michael Henk, Landwirt aus Frimmersdorf, war mit gleich zwei schweren Traktoren mit dabei. „Für mich geht es auch um ein bisschen Protest gegen die Landwirtschaftspolitik, gegen das Übertriebene.“ Er ärgert sich, dass für Agrarimporte aus dem Ausland oft nicht so strenge Standards gelten wie für deutsche Produkte. „In anderen Ländern sind zum Beispiel Spritzmittel im Einsatz, die hier schon seit vielen Jahren verboten sind. Und jetzt kommt auch noch die neue Düngeverordnung.“ Davon ließ sich Michael Henk am Samstagabend aber nicht die Laune vermiesen. Außerdem war die Lichterfahrt am Samstag so etwas wie eine Generalprobe – schließlich organisierte er die Lichterfahrt am Sonntag in Frimmersdorf. Seine monumentalen John-Deere-Schlepper waren so etwas wie die Schwergewichts-Champions und so teuer wie ein Porsche-Sportwagen.