Debatte um Solarenergie in Grevenbroich Keine Interessenten für Fotovoltaik auf Oberfläche des Neurather Sees

Auf dem Neurather See wird in naher Zukunft wohl keine schwimmende Fotovoltaikanlage installiert. Der Grund: Bisher ist kein Projektträger mit einem konkreten Plan an die Stadtverwaltung herangetreten. Das erklärte Stadtbetriebe-Vorständin Monika Stirken-Hohmann in der Vorlage für die jüngste Sitzung der Grevenbroicher Umweltpolitiker. Demnach könne erst dann eine politische Grundsatzentscheidung über das „Floating-Fotovoltaik“ auf dem See getroffen werden, wenn entsprechende Interessensbekundungen eines Projektträgers vorlägen.