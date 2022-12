Drogen in Grevenbroich Beamte finden zufällig Heroin und Ecstasy

Die Drogen wurden am Mittwochmorgen, 30. November, in einer Wohung an der Kolpingstraße in Grevenbroich entdeckt. Eigentlich hatten die Mitarbeiter des Rhein-Kreises Neuss mit einem Gerichtsbeschluss nach Ausweisdokumenten gesucht, dabei aber zufällig an mehreren Stellen Drogen gefunden.