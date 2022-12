Problem-Straße „Am Gehöft“ in Grevenbroich „Kissen“ sollen Autos auf Problem-Straße bremsen

Die schweren Betonsperren auf der Straße „Am Gehöft“ sind 2021 nach Protesten beiseite geschoben worden – mit einem Versprechen der Politik an die direkten Anwohner, die gegen den Durchgangsverkehr auf ihrer Straße gekämpft hatten: Die Verkehrssituation soll Kostenpflichtiger Inhalt durch einen Umbau der Straße dauerhaft entschärft werden. Raser, die sich nicht an das Schritttempo in der verkehrsberuhigten Zone halten, lösen dort immer wieder Ärger aus.