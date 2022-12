Neue Technik für Einsatzkräfte in Grevenbroich Löscht die Feuerwehr bald mit Roboter?

Ein Druck auf den Joystick, schon setzt sich das kleine Kettenfahrzeug in Bewegung. Und dann zeigt RTE Robot, was er kann. Aus dem vorn montierten Wasserwerfer schießt ein Strahl weit über die Wiese neben der Feuerwache. Ein Roboter im Löscheinsatz – die Zukunft hat schon begonnen. Nur so piepen wie R2-D2 aus Star Wars kann der rote Kollege nicht, dafür aber vieles anderes.