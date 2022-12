Fund in Grevenbroich Archäologen legen Rest von Römer-Haus frei

Aus den Funden, die Archäologen direkt an der Wupperstraße gemacht haben, lässt sich eines ableiten: Neuenhausen muss schon ein beliebter Wohnort gewesen sein, als so etwas wie Supermärkte noch gar nicht erfunden waren. Oder anders ausgedrückt: als der „Nahversorger“ noch der Wald war. Genau da, wo der Discounter Norma im November 2023 eröffnen will, sind jedenfalls so einige Dinge gefunden worden, die sozusagen „Ur-Grevenbroicher“ dort hinterlassen haben: von Tonkrug-Fragmenten aus der Jungsteinzeit bis hin zu Überbleibseln eines römischen Fundaments. Auch wenn das Amt für Bodendenkmalpflege des Landschaftsverbands Rheinland nicht von einer Sensation sprechen mag, handelt es sich lokal um durchaus bemerkenswerte Befunde.