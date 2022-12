Ideen für Denkmal Ministerin stellt Fördergelder für Holocaust-Mahnmal in Aussicht

Zwei Grevenbroicher wurden jetzt von Heimatministerin Ina Scharrenbach im Landtag empfangen: Ulrich Herlitz, Vorsitzender des Geschichtsvereins, und Thomas Jentjens, Lehrer an der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule, stellten in Düsseldorf ein Projekt vor, das gemeinsam mit Schülern realisiert wird: ein zentrales Mahnmal, das auf dem Synagogenplatz an die Grevenbroicher Opfer des Holocaust erinnern soll. Erste Entwürfe wurden der Ministerin vorgestellt.