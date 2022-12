Wohnraum für Grevenbroich Neuer Wohnraum im Grönlandviertel

Mancher Grevenbroicher sucht seit Jahren nach einer bezahlbaren Wohnung, das Angebot ist knapp. Da kommen die 20 Neubauwohnungen, die der Bauverein Grevenbroich zurzeit im Grönland-Viertel bauen lässt, gerade recht. Am Freitag feierte die Wohnungsgenossenschaft Richtferst für das Mehrfamilienhaus an der Vom-Rath-Straße im Grönland-viertel. Sven Möller und Petra Heller vom Vorstand schlugen die letzten Nägel in den Dachstuhl, nachdem Zimmermann Noah Schrievers den Richtspruch vom Dach verkündet hatte. Trotz Corona, Ukraine- Krieg und anderem „liegen wir im Zeitplan“, erklärte Möller. 2023 sollen die Mieter in den Komplex einziehen.