Vorweihnachtliche Budenstadt auf dem Marktplatz in Grevenbroich Der Weihnachtsmarkt ist eröffnet

„Damit ist viel Arbeit verbunden, aber auch Risiken und manchmal Ärger“, so Cremerius. Doch Lupp schafft es immer wieder, stimmungsvolle Atmosphäre auf den Marktplatz zu zaubern, auch wenn die Zahl der Stände schon mal größer war. „Mehr als jetzt geht zurzeit nicht, damit ausreichend Bewegungszone für die Feuerwehr bleibt“, erklärt er. „Als klein und schnuckelig“ bezeichnete Eduard Koch am Crêpe-Stand den von 12 bis 20 Uhr geöffneten Markt. Marion Rekließ kommt seit mehr als zehn Jahren aus Castrop-Rauxel, um in Grevenbroich Schmuck anzubieten. „Ich treffe hier viele Bekannte“, erzählt sie. Gegenüber in der Bude der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing hat Tanja Tautges bereits eine Reihe von Spezialitäten aus der Schlossstadt verkauft, von Honig über Plätzchen bis Leberwurst reichen die „Grevenbroicher Originale“.