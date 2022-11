Spendenaktion in Grevenbroich Verein hilft Menschen in der Not

„Um niemanden hungrig zurückzulassen, sind Lebensmittelspenden ein starkes Mittel zur Unterstützung unseres Vereins“, betont Marx. Schon 2020 war die Idee entstanden, Spender und Spenden so nah wie möglich zusammenzubringen. So haben die Kaufland-Kunden am Samstag erneut die Möglichkeit, bei ihrem Einkauf einige Lebensmittel in den Warenkorb mit einzupacken, die sie am Ausgang den Aktiven von „Grevenbroich packt an“ übergeben können.