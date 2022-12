Insektensterben in Grevenbroich Experte warnt vor „Öko-Kollaps“

Es ist ein recht düsteres Szenario, das der Diplom-Ökologe Helmut Kessler vom Aktionsbündnis für Insekten im Rhein-Kreis Neuss gezeichnet hat: Weltweit sei mit einem Rückgang von 75 Prozent der Biomasse von Insekten zu rechnen – ein großes Problem. „Denn Insekten sind systemrelevant. Ohne sie geht es auch für uns nicht weiter“, sagte Kessler in seinem Vortrag, den er jetzt im Umweltbeirat der Stadt hielt. Ein grundlegender Wandel in der Landnutzung sei nötig, um dem Sterben der Tierchen am Anfang der Nahrungskette entgegenzuwirken.