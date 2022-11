Sport in Dormagen SG Zons wartet weiter auf Vereinsheim

Die Sportgemeinschaft Zons benötigt dringend ein neues Vereinsheim, schon mehrfach hatte der Vorstand über den schlechten Zustand der Räumlichkeiten berichtet. Dieses ist im Jahr 1994 aus damals schon gebrauchten Bürocontainern errichtet worden und längst in die Jahre gekommen. „Der Fußboden droht über kurz oder lang einzubrechen“, schilderten die Vorstandsmitglieder gar in einem offiziellen Brief an die Stadt. Energetisch und technisch entspräche das Domizil nicht mehr dem heutigen Standard, barrierefrei sei das Gebäude auch nicht. Der bislang außerhalb des Heimes liegende Sanitärbereich ist auch nicht mehr in gutem Zustand.