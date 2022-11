Hobby in Neuss Von der Liebe zu kleinen Zügen und langen Gleisen

Bei der Vereinsgründung sei das Ziel primär das Schaffen von Schauanlagen gewesen, um an großen Veranstaltungen teilzunehmen. Auf vielen solcher Veranstaltungen war die IGM bereits zu Gast, durfte in Museen wie dem Pariser Technikmuseum ihre Modellbahnanlagen präsentieren. „Die oft internationalen Freundschaften, die man bei solchen Veranstaltungen schließt, halten Jahrzehnte an,“ erzählt Walter Hamann, der schon zu vielen Ausstellungen mit der IGM gereist ist. „Mit einer Gruppe zu großen Ausstellungen zu reisen und seine Anlage zu präsentieren, ist einfach etwas besonderes,“ pflichtet ihm Jürgen Schröder bei. Die IGM Kaarst ist zudem Mitglied in der europäischen Modellbahnvereinigung Eurotrack, die sich jährlich bei einem der Vereine aus England, Belgien, Ungarn, Österreich, Frankreich, Italien und Deutschland trifft, um dort eine große, internationale Ausstellung zusammenzustellen. In diesem Jahr war die IGM selbst Gastgeber dieses Treffens.