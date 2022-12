Nikolaus-Ride in Grevenbroich 250 Nikoläuse knattern durch die Dörfer

Die ersten Maschinen erreichten gegen 9.45 Uhr das Gelände der Firma Wassenberg. Gut 300 Weckmänner waren für das gemütlich Beisammensein am Nachmittag gekauft worden. Am Grill standen auch Menschen mit Behinderungen aus dem Gustorfer Haus der Lebenshilfe. Die Tour ging über Wevelinghoven, Langwaden, Neukirchen, Rosellerheide, Straberg und Kapellen, die Motorisierung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer war höchst unterschiedlich: Jannik Hahne bewegte ein sehr schmalbrüstiges Gefährt mit Versicherungskennzeichen und einem Spitzentempo von 45 Kilometern pro Stunde. Ökologischer war niemand unterwegs, da das Moped mit Strom angetrieben wird. Vater Thomas Hahn, ebenso wie sein Sohn im Nikolauskostüm, war mit einer Honda CBF 1000 unterwegs. Matthias Jansen ist in 23 Jahren nur sehr selten mit seiner BMW R 1200 unterwegs gewesen. Vorne hatte er auf seiner Maschine ein Plüsch-Rentier festgemacht. Der Grevenbroicher Manfred Neuen (62) hatte sich erst vor kurzem eine Ducati Scrambler zugelegt: „Das war Liebe auf den ersten Blick“, erklärte der Feuerwehrmann.